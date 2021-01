Italia a colori, ecco le regioni che rischiano le chiusure

08 gennaio 2021 a

Sono 12 le Regioni classificate a rischio alto e dove potrebbero essere applicate misure più restrittive. La scorsa settimana non ce n’era nemmeno una. È quanto rileva la bozza del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e Iss. «Complessivamente - si legge nel report - questo porta alla classificazione di 12 Regioni/PPAA a rischio alto questa settimana (vs nessuna la settimana precedente), 8 a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una Regione (Toscana) a rischio basso. Tre Regioni (Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2, altre 6 (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta) lo superano nel valore medio e altre quattro lo raggiungono (Puglia) o lo sfiorano (Lazio, Piemonte e Veneto)».

"Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L`incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita, aumenta anche l`impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio. L`epidemia - si legge nel report - si trova in una fase delicata che sembra preludere ad un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane qualora non venissero definite e implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti. Questo avverrebbe in un contesto di elevata incidenza con una pressione assistenziale ancora elevata ed in crescita in molte Regioni".

