Il Tg1 buca l'assalto al Congresso, interrogazione di Gasparri in Vigilanza

07 gennaio 2021

Il Tg1 buca l'assalto al Congresso, Gasparri presenta un'interrogazione alla Commisione di Vigilanza Rai.

«Con una interrogazione in Commissione di vigilanza Rai ho chiesto perché il Tg1 nella serata del 6 gennaio non abbia mandato in onda un'edizione straordinaria per informare sul drammatico assedio al Congresso americano. A evitare alla Rai il clamoroso buco causato dalla principale testata del servizio pubblico, ha provveduto il Tg2 che ha prolungato l’edizione di Tg2 Post e ha coinvolto inviati Rai, direttori di testate, opinionisti, con la presenza in studio del direttore del Tg2, con una tempestiva e ampia informazione sui drammatici eventi che si sono verificati a Washington. La principale testata Rai, con il Tg1 sempre pronto a interrompere i programmi quando c’è da dare la linea a Conte con i suoi confusi Dpcm, aveva il dovere di disporre una immediata edizione straordinaria, che non è un programma di retrospettiva a cura di Veltroni, per citare una recente sortita della sinistra Rai, ma il doveroso metodo per informare in qualsiasi momento in diretta su eventi di eccezionale rilevanza, quale sono i fatti verificatisi negli USA mercoledì». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri membro della Commissione di vigilanza Rai.

