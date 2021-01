Casali e poderi in Umbria e Veneto, il tesoro della "Serena" di Mario Draghi

Andrea Giacobino 07 gennaio 2021 a

Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Campello dispongono di un consistente patrimonio immobiliare sparso fra l’Umbria, Roma e il Veneto. La proprietà principale, come risulta da una visura catastale aggiornata, è quella della società semplice Serena costituita a Roma nel 2011 alla quale è intestata la villa a Città della Pieve (Perugia) che occupa 24 vani, con annessi 2 magazzini. Nello stesso comune umbro i coniugi Draghi, sempre tramite Serena, detengono poi adiacenti alle residenze una trentina di terreni adibiti a bosco, pascolo, seminativo e uliveto che si estendono su una superficie complessiva di circa 200mila metri quadrati.

Nella stessa cittadina la moglie di Draghi, poi, possiede direttamente un magazzino e un terreno di 3mila metri quadrati, a Padova un’abitazione e una cappella a Noventa Padovana, e a Roma in viale Bruno Buozzi, a metà col marito, la principale abitazione dei coniugi, con due garage. L’ex presidente della Bce, oltre alla metà della casa romana, e sempre nella Capitale, ha la metà di due garage, detiene interamente una casa ad Anzio di 7 vani con garage. Draghi, infine, a Stra (in provincia di Venezia) possiede un terzo di una villa di 13 stanze con terreni intorno per 8mila 500 metri quadrati.

