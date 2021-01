Pd: rimpastino o diritti ad elezioni. L'ultimatum a Renzi del vicesegretario Andrea Orlando

05 gennaio 2021 a

"L'alternativa proposta da Renzi non si capisce qual e'. Non abbiamo detto che vogliamo il voto perché ci piace andare a votare in piena pandemia nè, oggettivamente, perché la Costituzione dice che si deve votare per forza. Temiamo che le elezioni siano l'unica soluzione possibile per una ragione molto semplice: tutte le altre ipotesi alternative ad una soluzione costruita sulla base dell'attuale equilibrio, pur con i necessari ritocchi, non sono una soluzione perseguibile". Lo dice, interpellato da Fanpage.it all'uscita dal Nazareno, il vice segretario Pd Andrea Orlando.

