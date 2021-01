Giorgia Meloni, il sondaggio che svela il segreto del boom (e del tracollo M5s)

03 gennaio 2021 a

Il tasso di fedeltà più alto. Dall'ultimo sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli emerge il dettaglio che impreziosisce la crescita di Fratelli d'Italia. Il sondaggista ha analizzato per il Corriere della sera lo scenario politico dell’anno caratterizzato dalla pandemia e che ha visto la straordinaria crescita del partito di Giorgia Meloni, diventato la terza forza politica del Paese. Come detto, FdI è il partito con il tasso di fedeltà più elevato: l’82,1% degli elettori che hanno segnato il simbolo alle Europee oggi confermerebbero il proprio voto in caso di elezioni politiche. A seguire, in questa classifica, Forza Italia (74,2%), Pd (68,2%) e Lega (63,3%).

La Lega resta il primo partito nonostante nel corso dei mesi abbia perso punti: dal 32 al 23,5% nel 2020. Matteo Salvini, in ogni caso, in caso di elezioni resta ancora il leader con più preferenze in base ai sondaggi.

In chiave elettorale conta la coalizione. E quella di centrodestra è sempre in testa alle rilevazioni: 48,8%, davanti al centrosinistra è (32,9%), che sale al 42,2% considerando tutte le forze ora al governo. Anche perché il Movimento 5 stelle è ormai percepito come una forza di sinistra, non in grado di attrarre consensi dall'altra parte.

