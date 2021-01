01 gennaio 2021 a

"Non esiste miglior modo per iniziare il nuovo anno. Possa questo 2021 donare speranza e rinascita a tutti voi e ai vostri cari" scrive Giorgia Meloni su Facebook per augurare ai suoi fan Buon Anno. E la foto allegata al post, un'immagine tenerissima della leader di Fratelli d'Italia che abbraccia stretta la piccola figlia Ginevra, scioglie il cuore. Un tripudio di commenti e condivisioni

