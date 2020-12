Il partito di Conte ha già un sito Internet

29 dicembre 2020 a

Il partito di Conte ancora non esiste ma c'è qualcosa che ci fa pensare che i lavori in corso siano già partiti. Sul web esiste il sito dell'associazione Italia23, un think tank formato da una pattuglia di cosiddetti responsabili con l'obiettivo di provare a sterilizzare Matteo Renzi. A guidare l'operazione il senatore Raffaele Fantetti. Il premier per ora resta cauto

L'associazione è stata fondata l'11 dicembre e punta a chiamare a raccolta i renziani indecisi. Per il momento sul sito dell'associazione il menu del "Gruppo parlamentare" è una pagina bianca ma...l'idea è quella di riempirla molto presto.

