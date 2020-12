City Angels, Daniela Iavarone si dimette dal ruolo di madrina: "Amica di Salvini e non lo rinnego"

30 dicembre 2020 a

a

a

Daniela Iavarone, "colpevole" di essere amica di Matteo Salvini, fa un passo indietro. La madrina dell'associazione City Angels, che ha consegnato i pacchi di Natale insieme al leader della Lega scatenando le ire del presidente di City Angels Mario Furlan, ha annunciato con un post su Instagram le sue dimissioni.

"In seguito alle strumentalizzazioni seguire ai ben noti eventi - scrive la Iavarone - sono stata pubblicamente etichettata come "l'amica di Salvini". Matteo è mio amico da 30 anni, la nostra è un'amicizia che va ben oltre la politica. Purtroppo in un Paese dove tutto viene etichettato e buttato in politica questo finisce per danneggiare non solo me, ma anche chi mi sta vicino".

"Per questo - annuncia - seppure con profondo dolore, sento il dovere morale di dimettermi da vostra Madrina. Non me l'ha chiesto nessuno: è una mia scelta precisa e ponderata".

Ma questo non significa rottura con Salvini, anzi. "Io posso rivendicare orgogliosamente la mia lunga e profonda amicizia con Salvini: non rinnego gli amici del cuore, di qualsiasi colore politico essi siano. Ma voi - scrive rivolta ai City Angels - dovete restare fuori dalla politica".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.