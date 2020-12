Anche Salvini col preside censurato da Lucia Azzolina

29 dicembre 2020 a

Matteo Salvini contesta il provvedimento del ministero dell'Istruzione contro il preside di Vo' Euganeo, prof. D'Ambrosio, denunciato da Il Tempo. E critica duramente la ministra Azzolina con un post sulla sua pagina Facebook.

Che un preside venga messo sotto inchiesta per aver criticato, civilmente, il ministro Azzolina non sta né in cielo, né in terra! Ma dove siamo arrivati?

Tutta la mia solidarietà al prof. D'Ambrosio.#iostocolpreside pic.twitter.com/JOVV0ARcyX — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 29, 2020

Scrive Salvini, con la fotografia del nostro articolo: "Che un preside venga messo sotto inchiesta per aver criticato, civilmente, il ministro Azzolina non sta né in cielo, né in terra! Ma dove siamo arrivati? Tutta la mia solidarietà al prof. D'Ambrosio".

