Novità per Roma in Manovra. L’ordine del giorno, a prima firma della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, sui poteri e le risorse per Roma Capitale è stato approvato dalla Camera con 478 voti a favore e 7 contrari.

