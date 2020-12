Rai scendiletto di Conte. Anzaldi svela gli abusi del premier

26 dicembre 2020 a

La Rai è diventata lo scendiletto di Giuseppe Conte. Ce ne accorgiamo tutti e Michele Anzaldi di Italia Viva ha presentato una denuncia e intende interrogare pubblicamente il presidente Rai, Marcello Foa, e l’amministratore delegato, Fabrizio Salini. Ne parla Francesco Storace sul sito 7Colli : per sapere se le immagini del premier trasmesse dal Tg1 vengano confezionate direttamente da Palazzo Chigi. "In pratica parliamo delle immagini utilizzate per i servizi sul premier al Tg1 - spiega il vicedirettore del Tempo - Tutte così spaventosamente tranquille, laboriose, da brav’uomo al lavoro. Le osserviamo tutte le sere, spesso ripetitive, osannanti. Ebbene, stando alla denuncia di Anzaldi, esse sarebbero ogni volta confezionate direttamente da Palazzo Chigi".

Sul sito 7Colli Storace spiega che Anzaldi vuole sapere se "le immagini utilizzate quotidianamente nei servizi dei telegiornali Rai che riguardano il presidente del Consiglio Conte, anche a semplice copertura dei servizi e non per eventi specifici come conferenze stampa e dichiarazioni alla stampa, siano state realizzate dalla stessa presidenza del Consiglio, che ne deciderebbe così addirittura il taglio giornalistico. In particolare si segnala un vero e proprio abuso di queste immagini al Tg1”.

Insomma, il servizio pubblico è al servizio dei cittadini o del potere? "E' da chiedersi fino a quanto sarà da sopportare un clima davvero irrespirabile - conclude Storace - Ne va della nostra democrazia. Non abbiamo bisogno di uno scendiletto per Conte pagato con i soldi del canone Rai. L’informazione pubblica è al servizio dei cittadini e non del potere. Nel governo Conte la trattano come cosa loro. Ed è inaccettabile".

