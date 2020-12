Toti cucina i ravioli. Ecco il suo Natale solitario

26 dicembre 2020 a

Giovanni Toti rispetta tutte le regole del lockdown di Conte. Per questo ha trascorso da solo il giorno di Natale. Ma si è potuto consolare con un bel piatto di ravioli...

"Pranzo di Natale. Le regole, anche se alcune non le condividiamo fino in fondo, vanno sempre rispettate, specie se servono a garantire la salute delle persone più fragili e più deboli - racconta Toti - Così eccomi qui, da solo a casa il 25 dicembre. Mia moglie è andata da sua madre per il pranzo di Natale, mia sorella e mio nipote sono con i miei genitori e io mi sono arrangiato. Tutto sommato però sono riuscito a cucinare dei ravioli anche buoni. Buon Natale amici, sperando che sia l'ultimo così e che arrivi un anno migliore per tutti noi".

