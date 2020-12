Casalino ultimo avviso agli italiani: queste sere in casa sempre entro le 22

Fosca Bincher 24 dicembre 2020 a

a

a

Rocco Casalino è ancora in servizio permanente a palazzo Chigi per ingabbiare il Natale degli italiani. Così il 24 dicembre pomeriggio il portavoce di Palazzo Chigi sforna l'ultim a faq anche per spazzare via i dubbi suscitati da un confuso intervento del sottosegretario all'Interno, Achille Variati. Domanda: se vado a casa di familiari al cenone di Natale il 24 o il 25, o a casa di amici il 31 gennaio, è vero che poi tanto è sempre possibile tornare alla mia abitazione di residenza? Quindi posso farlo anche a mezzanotte o a Capodanno a qualsiasi ora della notte? Ma nemmeno per sogno, risponde il terribile Casalino. Il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione è sì sempre possibile, ma prima che scatti il coprifuoco: quindi rigorosamente entro le 22 anche le sere del 24, del 25 e del 31 dicembre. Altrimenti bisogna farsi ospitare a dormire nella casa del cenone e tornarsene il mattino dopo. Amnche alle 5 tutte le mattine prossime, salvo quella del primo gennaio in cui il coprifuoco è stato spostato fino alle 7 del mattino proprio per evitare che i ragazzi cercassero questa scappatoia per assembrarsi in casa dell'uno o dell'altro. Casalino è lì che vigilia, pronto con il mattarello in mano a darlo sulla testa dei furbetti. Non si scappa mica alle tagliole del governo queste vacanze...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.