Matteo Renzi, la verità dietro alla crisi di governo: "Lo scossone a Conte..."

Arnaldo Magro 23 dicembre 2020 a

Il tira e molla di Renzi sta caratterizzando gli scenari della politica nelle ultime ora. Come se fosse il problema primordiale per gli italiani tutti, direbbe qualcuno. In realtà, ai suoi fedelissimi avrebbe confidato, di non avere intenzione alcuna di staccare la spina al governo. Vorrebbe solo dare uno scossone a Conte e togliere al Premier, scena e la delega ai servizi. La qual cosa ovviamente non dispiacerebbe neanche agli alleati di Pd e 5 stelle che mal digeriscono il protagonismo di Conte. In realtà, qualcuno interno al pd, sostiene pure che Renzi, abbia rassicurato i democratici sulla volontà di non strappare.

Ma come spiegare allora le dichiarazioni di Ettore Rosato, fedelissimo del Renzi, sulla perdita di fiducia del governo? Molti deputati si sono attaccati al telefono lunedì mattina. Tutti in arrivo su Roma, tutti coi telefoni roventi. Lo spauracchio delle elezioni ha mandato in tilt i parlamentari di Italia Viva. Con il partito al 3% il rischio di non avere più scranni parlamentari, è altissimo.

Fonti vicine ad Italia Viva suggeriscono dunque una decisa irritazione di Renzi proprio in seguito alle parole di Rosato. “Così mi alzi la tensione all’interno del partito” avrebbe chiosato l’ex Premier. Proprio adesso che, visti anche i segnali di apertura di Conte, la sua strategia sembra invece sortire gli effetti sperati. Sarà vero o è pura strategia anche questa con i suoi stessi deputati?



