Sgarbi si candida anche in Calabria: “Per liberarla dalla mafia e dallo Stato”

Vittorio Sgarbi scende in campo anche in Calabria per le prossime elezioni regionali in programma il 14 febbraio 2021. Si vota in seguito alla scomparsa di Jole Santelli e Sgarbi si candida con la sua lista "Rinascimento".

"Ho deciso di liberare i calabresi dalle menzogne - attacca Sgarbi in un video pubblicato su Facebook - quel poco che si poteva fare è stato impedito dal governo" dice riferendosi alle chiusure del decreto di Natale. "Il nome è Rinascimento perché bisogna rifiorire e tornare a vivere".

