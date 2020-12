"È mio, mica di Fdi..." I capricci della Pezzopane sull'emendamento terremoto

20 dicembre 2020 a

Stefania Pezzopane, esuberante deputata del Pd, è fuori dai gangheri. L’emendamento sui fondi per i terremotati approvato in commissione bilancio “è mio” e non di Fratelli d'Italia. Il che è un po’ curioso, visto che recava la prima firma del deputato del partito di Giorgia Meloni, Paolo Trancassini.

E tra le meraviglie del mondo può anche figurare una nota del Pd - che pare dettata, subita, piagnucolata, proprio dalla Pezzopane - che afferma con immaginari pugni sul tavolo che Fdi non si deve vantare del risultato.

Il povero Pagano, capogruppo Pd in commissione bilancio, si è dovuto sopportare il broncio della sua collega sgolandosi a specificare che l’emendamento era firmato anche dalla Pezzopane e che quindi se è passato è merito della seconda sottoscrittrice e non del primo.

Una curiosa rincorsa alla bandierina di partito dopo le bruttissime figure collezionate per anni sulla materia proprio dalla sinistra.

