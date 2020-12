Legge di Bilancio a oltranza: pioggia di emendamenti tra fondi e bonus

19 dicembre 2020 a

L'esame della legge di Bilancio prosegue tra continui stop and go, ma l'obiettivo da raggiungere resta quello di portare il testo in aula lunedì 21 alle 11. Non sono accettati ulteriori slittamenti e la commissione della Camera è pronta a fare nottata e lavorare a oltranza per licenziare il testo anche a notte fonda. Per tutta la giornata si sono infatti ripetuti gli slittamenti fino alle 15,30 quando i componenti si sono trovati in aula ad esaminare una pioggia di emendamenti riformulati. L'ultimo stop quello del pomeriggio inoltrato per la sanificazione dell'emiciclo e poi la ripresa.

IVA AL 10 % CIBO DA ASPORTO

Via libera all'emendamento che applica l'aliquota Iva agevolata al 10% sul cibo da asporto e consegnato a domicilio.

BONUS IDRICO

Approvato il 'bonus idrico' da mille euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per le spese di sostituzione di sanitari, rubinetti e soffioni doccia. Il fondo istituito per questa misura era di 20 milioni di euro per il 2021.

BONUS AUTO ELETTRICHE

Ok della commissione all'emendamento alla manovra che prevede un bonus fino al 40% delle spese sostenute per acquistare un'auto elettrica entro il 2021, nei limiti di un Isee inferiore a 30mila euro. Le risorse stanziate sono di 20 milioni di euro.

FONDO PER DETENUTE CON FIGLI

Sarà istituito un fondo da 1,5 milioni di euro annui per il 2021-2023 che finanzi l'accoglienza di genitori detenuti con bambini in case famiglia e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale.

RISORSE PER FAVORIRE RITORNO A LAVORO NEO MAMME

Approvato lo stanziamento di 50 milioni per agevolare il ritorno al lavoro delle neo mamme.

STOP TASSE E VERSAMENTI PER SPORT

Sospensione dei versamenti delle imposte sul reddito, dell'Iva e dei contributi previdenziali, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, fino al 28 febbraio 2021. I pagamenti potranno essere effettuati entro il 30 maggio 2021 in un'unica soluzione o in 24 rate mensile di pari importo.

