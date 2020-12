Ex sindaco rosso insulta la Meloni. Poi si vergogna e nasconde il post

17 dicembre 2020 a

L'ex sindaco di Remanzacco, Dario Angeli, pubblica un post contro la Meloni. Poi ritira tutto ma la leader di Fratelli d'Italia lo fulmina sui social. Nel post l'ex sindaco aveva scritto: "Lasciare Giorgia Meloni in Libia come contropartita per impiegarla sul porto come risorsa dei marinai per i tanti "lavori" portuali". Dario Angeli è ora consigliere comunale per una lista civica di sinistra con delega ai rapporti con le istituzioni.

Vediamo se ora la sinistra e le femministe condanneranno le parole indegne di questo mezzo "uomo".

P.S. l'ex sindaco cuor di leone, pensando di insabbiare le prove, ha cancellato da poco l'ignobile post. pic.twitter.com/7q2wIJoMkc — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) December 17, 2020

