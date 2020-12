Siamo alla farsa, si crede Mattarella. Gasparri massacra Conte: da cancellare

14 dicembre 2020 a

a

a

Un Giuseppe Conte fuori controllo che si tradisce dal calendario degli incontri per la "verifica" dell'esecutivo. "Oramai siamo ad una crisi di governo sostanziale, autogestita dal presuntuoso Conte, che fissa le consultazioni con le delegazioni di partito con una scansione di orari simili a quella che vede protagonista il Quirinale quando bisogna affidare l’incarico di formare un governo. Siamo ad una farsa", scrive il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Insomma, Conte si crede Mattarella. Ed è a capo di "un governo di incapaci inebetiti da una crisi che li travolge. Incapaci di confrontarsi sul Recovery fund, travolti da una emergenza sanitaria che non hanno saputo arginare in alcun modo. È un Governo da cancellare e da spazzare via. Francamente non credo possano essere interlocutori di nessun contributo positivo. Sono incapaci di intendere e di volere. Degli esibizionisti falliti come Di Maio, che invece di preoccuparsi di liberare i pescatori siciliani rapiti in Libia, va a parlare di calcio al 90° minuto, occupando il servizio pubblico grazie a persone come quei dirigenti di Rai Sport ’appecoronati0' al governo. È una vergogna totale. Cacciare il governo deve essere il primo obiettivo di tutte le persone democratiche e responsabili", è l'affondo di Gasparri poco dopo la pubblicazione del calendario degli incontri del premier Conte, nell’ambito della verifica della maggioranza dopo le frizioni sulla cabina di regia del Recovery Fund. Il primo a varcare il portone di Palazzo Chigi sarà il Movimento 5 Stelle, che vedrà oltre a Vito Crimi e i capigruppo anche Luigi Di Maio. Alle 19 sarà la volta del Pd, con in testa Nicola Zingaretti. Domani alle 13 a palazzo Chigi l’incontro tra il presidente del Consiglio e Italia Viva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.