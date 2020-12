Luigi Di Maio frigna: “Non è vero che voglio fare il premier”. Italiani più sollevati

13 dicembre 2020 a

Luigi Di Maio non ce la fa più. Giura (e spergiura) di non pensarci affatto a fare il primo ministro di questo Paese. E dopo il sospiro di sollievo di decine di milioni di italiani si dice pronto a denunciare “ancora fake news su di me, evidentemente qualcuno semina zizzania, quindi voglio essere chiaro: è fuori dal mondo mettere in discussione Giuseppe Conte”. Eppure litigano, si dice negli ambienti di governo. E lui: “Se poi ci sono differenze di vedute, si risolvono da persone adulte, ma basta falsità!”. Ed è gustosissima l’intrusione social di un giornalista con i fiocchi come Antonio Polito: “Chi è che semina zizzania, ministro? Dal suo tweet sembra che lei lo sappia. Con chi vanno discusse le divergenze?”. Ovviamente, Di Maio resta muto e non si spinge oltre, quasi a doverci far pensare che le manovre che gli vengono attribuite siano in realtà reali.

