La Meloni attacca Salvini: "Nessun governo ponte"

13 dicembre 2020 a

a

a

Giorgia Meloni mette nel mirino Matteo Salvini. In una intervista al Corriere della Sera la presidente di Fdi chiede conto al leader della Lega della proposta di un governo ponte per tornare al voto, che ha lanciato in questi giorni.

Dice la Meloni al Corriere della Sera: “Sono abbastanza stupita. È un momento troppo grave per potersi permettere tatticismi esasperati o fughe in avanti. Serve grande responsabilità, da parte di tutti". E continua: "Se nasce un nuovo governo oggi dura tre anni, altro che ponte" e aggiunge, "Siccome non credo che in questa legislatura si possa immaginare un governo senza Pd, Cinque Stelle o Renzi, penso che non abbia molto senso nemmeno parlarne".

Si rimpasta solo il premier: Renzi e mezzo Pd tramano contro Conte "Questo governo vada a casa". Matteo Salvini: il centrodestra potrebbe accompagnare il Paese al voto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.