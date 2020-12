"Questo governo vada a casa". Matteo Salvini: il centrodestra potrebbe accompagnare il Paese al voto

12 dicembre 2020 a

a

a

Un governo per andare al voto, meglio se di centrodestra. Matteo Salvini, da Catania, risponde in conferenza stampa a chi gli chiede della sua proposta di ieri, per un esecutivo di transizione che porti il Paese alle elezioni. "Meno tempo lasciamo il paese in mano a Azzolina e Bonafede, meglio è. Non penso a governoni, governini, governetti, prima si vota meglio è, certo se ad accompagnare il Paese alle elezioni fosse una squadra di persone serie e competenti, io da italiano ne sarei felice", ha detto il leader della Lega che oggi è stato sentito nell'udienza preliminare nell'aula bunker di Catania per il caso Gregoretti dove è imputato per sequestro di persona.

Il senatore precisa: "Se fosse un governo di centrodestra, portasse anche altri sulle sue posizioni io sarei più tranquillo". "Certo - conclude - io non ambisco a governare con Pd, 5Stelle e Renzi, e simili compagni di viaggio".

"Il centrodestra ha ritrovato una compattezza e una estensione che non aveva nei mesi passati e sta lavorando in queste ore per migliorare la manovra economica, i decreti ristori, per difendere i decreti sicurezza, per permettere ai giovani e alle famiglie a Natale di ritrovarsi attorno a una stessa tavola, ci stiamo occupando di questo", ha detto ancora il leader della Lega a Catania.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.