Nel Governo nessuno sa chi ha scritto il piano Recovery Fund

Arnaldo Magro 12 dicembre 2020 a

a

a

In primo piano c'è sempre lo scontro politico. Il premier Conte appare ogni giorno più indebolito. Sono le frizioni interne a logorarlo. Basta sentire le parole del senatore Renzi in serata. A chi gli chiede: «Chi ha fatto sto piano recovery? Bellissima domanda - Non lo so...» ri sponde lui. Parla chiaramente di crisi e di una nuova maggioranza possibile. Parla di un Conte che ambisce a pieni poteri. Ma davvero sta suonando l'ora di Conte? O sono schermaglie perché tutti vogliono gestire i soldi europei? Possibile che il Premier abbia stilato il piano recovery, senza aver discusso con una parte di maggioranza? E poi, 209 miliardi è giusto li gestisca solo la maggioranza, senza consultarsi con il Parlamento tutto? Quei soldi (a debito) non sono forse degli italiani tutti? Tutte domande lecite direte voi, alle quali però, ancora non è stata data risposta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.