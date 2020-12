Pescatori rapiti in Libia, pure dal Pd chiedono a Nicola Zingaretti: ma che fate per liberarli?

12 dicembre 2020 a

Nessuno capisce più che cosa stia facendo il governo Conte per la liberazione dei 18 pescatori sequestrati dalla Libia. E persino dal Pd - da Trapani - si sollecita il segretario del partito, Nicola Zingaretti, a muoversi. “La vicenda dei 18 pescatori di Mazara del Vallo bloccati in Libia da oltre cento giorni è una ferita aperta per la comunità trapanese e per l'Italia. C'è il rischio che il sequestro dei pescherecci "Antartide" e "Medinea", e dei rispettivi equipaggi, cada in un cono d'ombra:sarebbe inaccettabile". Lo scrive il segretario provinciale del Pd di Trapani, Domenico Venuti, in una lettera inviata al segretario nazionale Nicola Zingaretti. Nella lettera Venuti chiede "un intervento deciso e forte affinché il governo italiano attui tutte le possibili soluzioni per trovare una via d’uscita a una situazione angosciante per le famiglie dei marittimi, loro malgrado protagonisti di questa vicenda". Ma ovviamente non accadrà nulla: il governo non ci pensa proprio a fare il suo dovere.

