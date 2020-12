Giorgia Meloni, assalto a Conte: lui mangerà il panettone, gli italiani no

11 dicembre 2020 a

Giorgia Meloni smaschera le bugie sull'Europa del governo (che probabilmente, a differenza di tanti italiani, mangerà il panettone...) e l'ipocrisia del Movimento 5 Stelle sulla partita dei fondi Ue. Ma nel mirino della leader di Fratelli d'Italia c'è anche Matteo Renzi e i suoi ultimatum al premier Giuseppe Conte "solo per qualche poltrona".

"Il Mes è una trappola per topi, è un modo per commissariare l’Italia con una ’cura greca'. La riforma del Mes è peggiorativa e serve a salvare le banche tedesche con i soldi italiani. In Aula M5s tanto per cambiare ha tradito e non lo dico io ma lo dicono i tanti coraggiosi parlamentari M5s che in Aula si sono alzati per ricordare il programma di governo e votare in dissenso dal loro gruppo che si è completamente venduto al Pd", ha detto Giorgia Meloni in una intervista alla Agenzia Vista, in merito al voto in Parlamento sulla riforma del Mes.

Video su questo argomento Mes, Meloni: “Movimento si è venduto al Pd. Coraggiosi i parlamentari M5s dissidenti”

Arriverà a Natale il governo, mangerà il panettone? "Io vedo sicuramente un governo traballante. Sicuramente il panettone non lo mangeranno tantissimi italiani che per colpa del governo e della sua incapacità a dare risposte si trovano in ginocchio e non solo per colpa della crisi Covid ma anche per un’altra calamità: un governo incapace e troppo concentrato su se stesso per occuparsi dei problemi dell’Italia", ha detto la leader di FdI.

Video su questo argomento Meloni: “Se il Governo mangerà il panettone? Di sicuro molti italiani in ginocchio no”

Sul governo aleggiano gli ultimatum di Matteo Renzi. "Ogni volta fa finta di alzare il prezzo su qualcosa che interessa gli italiani per portare a casa qualcosa che interessa a lui: qualche poltrona in più, qualche strapuntino, qualche spazio maggiore di governo. Alla fine mi pare che accetteranno anche la cabina di regia che per lui è sempre meglio della cabina elettorale", commenta la Meloni sugli attriti della maggioranza da parte di Italia Viva sulla task force ipotizzata da Conte per la gestione del recovery fund.

