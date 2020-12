"Eurocialtroni", Maria Giovanna Maglie definitiva: così impallina Conte & co.

09 dicembre 2020 a

"Eurocialtroni". Maria Giovanna Maglie non le manda a dire e con un tweet demolisce il governo di Giuseppe Conte. "Ma non servivano come il pane 37 miliardi a strozzo del Mes? Eppure nella bozza del fantomatico Recovery Plan del governo l'ultima voce di spesa è 'sanità': 9miliardi su quasi 200. Invece 17miliardi in 'parità di genere'. Sapete dirmi che significa? #eurocialtroni", scrive la giornalista in merito alle notizie sulle ripartizioni dei fondi europei nei piani del governo. Il grosso va per infrastrutture e digitalizzazione del Paese, poi le due cifre che fanno saltare dalla sedia gli osservatori. Nel disastro Covid i fondi europei che il governo si appresta a chiedere la sanità sono la metà di quanto intende investire per promuovere la parità di genere.

