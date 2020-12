Conte si spaventa e adesso invoca il grande equivoco

09 dicembre 2020 a

a

a

Giuseppe Conte si spaventa e toglie la task force dalla manovra. O meglio fa di peggio. E annuncia che è stato tutto frutto di un grande fraintendimento. In altre parole la task force non toglierà potere e competenze ai ministeri ma dovrà svolgere solo compiti di monitoraggio.

Come che sia, una cosa è certa: che la struttura di governance non andrà in manovra ma in un apposito decreto legge. I prossimi passi, insomma, verranno svolti nella sede propria che è il Consiglio dei Ministri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.