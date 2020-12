Il Pd, le Regioni e il recovery fund, FdI all'assalto: Zingaretti e Bonaccini riferiscano in Commissione

06 dicembre 2020 a

Come rivelato da Il Tempo il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e quello dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini non si fidano del governo e scavalcano lo Stato centrale sul tema del Recovery fund: Fratelli d'Italia chiede un'audizione in Commissione Bilancio per il segretario del Pd e il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, anche lui dem.

"Non si fidano del premier". Lettera all'Ue, il Pd sfila i soldi europei a Conte

A richiederlo la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, che ripercorre quanto scritto oggi sul nostro giornale . “Apprendiamo dal Tempo che i presidenti di Regione Zingaretti e Bonaccini avrebbero sottoscritto assieme ad altre sedici regioni europee la richiesta alla Commissione Europea, al Consiglio Ue e al Parlamento di Strasburgo per avere un ruolo diretto sulle risorse del Recovery Fund. Una iniziativa, dunque, che scavalcherebbe lo Stato centrale e nel contempo rappresenterebbe una vera scorrettezza verso gli altri Presidenti di Regione. Una decisione tutta da chiarire, perché attorno ai fondi su cui dovrebbe poggiare la ripresa del nostro Paese non possono esserci opacità politiche. Chiederò dunque l’audizione in Commissione Bilancio di Zingaretti e Bonaccini affinché spieghino tutti i contorni di di questa vicenda”.

