A Non è L'Arena l'inchiesta bomba sull'ospedale Ruggi di Salerno. Vincenzo De Luca trema davvero

05 dicembre 2020 a

a

a

Vincenzo De Luca e la gestione dell'emergenza Covid in Campania di nuovo sotto i riflettori di Massimo Giletti che nella puntata di Non è L'Arena su La7 domani, domenica 6 dicembre, continuerà l'inchiesta su quello che è accaduto nel territorio campano. Sotto accusa il caso dell’ospedale modulare del Ruggi di Salerno dopo il blitz dei Nas. In onda andranno immagini e video che rischiano di aggravare ancora di più la posizione dello "sceriffo" Pd: "Valgono più di qualunque parola" trapela dalle anticipazioni dello staff del conduttore di La7. Ma sotto i riflettori di Giletti non ci sarà solo la Campania ma anche la Calabria commissariata da tempo e finita nell'occhio del ciclone dopo la morte della governatrice Jole Santelli per il caso Cotticelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.