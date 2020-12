05 dicembre 2020 a





Minzolini racconta sul Giornale il dramma della famiglia di Graziano Delrio, capogruppo del Pd: nove figli e nipoti divisi per l’Italia. La rivolta della moglie: se non mi fai passare il Natale con tutti non vi voto più...

