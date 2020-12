Dalle regioni dati falsi. De Luca a valanga sul Covid

04 dicembre 2020 a

«In Italia ci troviamo di fronte a dati che sono clamorosamente falsati». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. «Ci sono Regioni - ha aggiunto De Luca - che trasmettono un dato inverosimile di posti di terapia intensiva per far abbassare la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva. Nelle prossime settimane sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime Regioni che ha trasmesso dati veri». De Luca ha spiegato di aver chiesto «al Ministero della Salute qual è il dato reale delle terapie intensive disponibili, non quelle comunicate, e qual è la differenziazione tra i tamponi che si fanno. Vi erano Regioni d’Italia che per settimane ci hanno detto che facevano 20mila, 50mila, 100mila test, poi improvvisamente sono scese. Oggi la Campania è fra le due o tre che fanno più test, veri, al giorno. Test molecolari veri, non test truffa».

E poi c'è l'attacco contro l'accanimento nei confronti della Campania. «Abbiamo capito tutti quanti a quali zone rispondono anche le zone. Ci sono regioni che dovrebbero uscire dal rosso avendo 4 o 5 volte più ricoveri in terapia intensiva della Campania. A noi - ha aggiunto De Luca - va bene la linea del rigore. Quello che non va bene è la speculazione politica sulle zone ma per quel che mi riguarda più rigore c’è, meglio è. Noi dobbiamo essere più attenti di tutti».

