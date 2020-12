Bonaccini si scusi con Montesano. Storace: troppa superbia, governatore

Francesco Storace 04 dicembre 2020 a

Colpisce la legnata che il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini pensa di aver rifilato a Enrico Montesano. Che non è solo un grande artista, ma che nella sua vita si è impegnato anche in politica, persino col partito di Bonaccini. Salvo giustamente e finalmente ricredersi.

Ma è difficile capire - o al contrario evidente da comprendere - perché Bonaccini scriva una frase così cattiva: “Non sapevo che Enrico Montesano fosse un esperto di sanità. Si imparano sempre cose nuove”.

È la presunzione degli ottimati. Ne possono parlare solo loro. In tv ci sono gli scienziati che si prendono a male parole e un grande uomo di spettacolo non può nutrire dubbi sul Covid e le maniere per contrastarlo come ne hanno tanti comuni cittadini?

Vorrà dire che ora potremo dire che non sapevamo che Bonaccini non si intendesse di democrazia.

A meno che non voglia chiedere scusa ad Enrico Montesano. Oppure a quanti si sentono ingannati persino dalle relazioni nascoste dell’Oms sulla capacità dell’Italia di lottare contro la pandemia.

E a tutti quelli che sono colpiti da tanta superbia di una classe politica che lascia senza fiato. Ma non senza parole. E nemmeno senza parolacce, perché se le meritano per davvero.

