Berlusconi non resiste più senza Salvini. Altra telefonata, cosa si sono detti

04 dicembre 2020 a

a

a

Ormai è chiaro che Berlusconi non resiste più. Salvini gli manca eccome. E allora va in scena un'altra telefonata tra i due leader del centrodestra che dimostra ancora una volta la sua compattezza. Ma cosa si sono detti al telefono?

Difesa del lavoro, futuro e salute degli italiani: Salvini e Berlusconi hanno parlato di questo. E hanno ribadito la comune volontà di non sottostare a imposizioni europee che mettano a rischio i risparmi e il lavoro degli italiani. Insomma non ci sarà nessuna stampella per una maggioranza divisa e litigiosa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.