Matteo Salvini contro Giuseppe Conte per il dpcm di Natale: "Divide le famiglie e se la prende con chi lavora"

03 dicembre 2020

a

a

Il Governo non conosce l'Italia e i suoi ottomila comuni. Matteo Salvini boccia il Dpcm di Natale del premier Conte che vieta gli spostamenti anche tra i Comuni durante il clou delle feste di Natale. “Chiusi nel Palazzo, abituati a vivere i centri nelle grandi città e mai nelle periferie o in provincia, Pd e 5Stelle dimenticano che un conto è abitare a Milano o Roma, un altro è essere residenti nei 5.495 Comuni (su 7.903) che hanno meno di 5mila abitanti e che spesso hanno figli e genitori, nonni e nipoti divisi da una manciata di chilometri e in paesi diversi" denuncia il leader della Lega. "Secondo l’ultimo Dpcm - sottolinea Salvini - queste famiglie devono restare divise anche a Natale: è l’ennesima prova che il governo non conosce l’Italia. Non va meglio per i ristoranti, che dopo promesse e richieste subiscono restrizioni che più che combattare il contagio stroncano il lavoro. Conte non ascolta le associazioni, mente sulle indicazioni degli esperti, ignora le Regioni, snobba le opposizioni, si disinteressa delle aziende e delle partite Iva, respinge i sindacati. Questo governo mette in pericolo l’Italia”.

