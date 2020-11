Lombardia, Calabria e Piemonte arancioni. Ma vince Speranza: solo da domenica

Il governatore Fontana voleva che la limitazione delle restrizioni cominciasse prima del week end

Si attenua l'emergenza Covid e alcune regioni cambiano colore. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte (che erano in area rossa) e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia (che erano in arancione). L’ordinanza, riferisce il ministero, sarà in vigore da domenica 29 novembre.

E' quest'ultimo un passaggio importante, perché nelle scorse ore era andato in scena un braccio di ferro tra Speranza e il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che aveva chiesto che il cambio di colore fosse immediato, con la repentina limitazione delle restrizioni. Ma il ministro aveva insistito affinché il cambio avvenisse dopo il week end, per evitare un effetto "boom" di contatti.

A questo punto le Regioni in area rossa, quelle col rischio più alto, rimangono: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano. In area arancione, considerata a rischio medio-alto: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Puglia, Umbria. A queste si aggiungono oggi Calabria, Lombardia e Piemonte. In area gialla, a rischio medio: Lazio, Molise, Sardegna e Provincia di Trento, cui si aggiungono oggi Veneto, Liguria e Sicilia.

