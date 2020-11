Dopo la figuraccia si sblocca il commissario calabrese alla Sanità: sarà Longo

Oltre tre settimane di agonia, con il governo incapace di procedere. Ora la fumata bianca

Sarà Guido Longo, ex prefetto di Vibo Valenzia, il nuovo commissario alla Sanità calabrese. Il suo nome è già inserito nella bozza del decreto di nomina all’esame del Cdm. Il Governo, si legge, delibera «diaffidare al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano dirientro della Regione Calabria l’incarico prioritario di attuare i Programmioperativi 2019-2021 di prosecuzione del Piano di rientro nonché di tutti gliinterventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale,l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza,appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici diverifica».

"Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità" scrive in un tweet il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Il calvario del governo era cominciato con l'abbandono di Cotticelli, oltre tre settimane fa. Poi si erano susseguite nomine e indiscrezioni senza che il governo riuscisse a venirne a capo collezionando una figuraccia dietro l'altra. Ora, finalmente, la fumata bianca.

