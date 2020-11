Dialogo? Schiaffo della maggioranza. No a Gualtieri al Senato

25 novembre 2020 a

L’Aula del Senato ha bocciato la proposta di Forza Italia e di Fratelli d’Italia che chiedevano al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri di riferire in Aula e non nelle commissioni Finanze e Politiche Ue sull’Eurogruppo del 30 novembre e sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). La Lega ha votato la richiesta di FI e Fd’I, ritirando polemicamente la sua proposta, che chiedeva la modifica del calendario approvato a maggioranza nella conferenza dei capigruppo.

Il no della maggioranza non è certo un gran segnale di dialogo nei confronti del centrodestra. Se non è possibile neppure ascoltare il ministro dell'Economia nell'aula di palazzo Madama...

