Bonafede stoppa a Porta a porta il dialogo tra maggioranza e opposizione

25 novembre 2020 a

a

a

"Nei giorni scorsi qualcuno ha voluto fare passare il messaggio che ci potesse essere una commistione tra opposizione e forze di maggioranza Per correttezza nei confronti dei cittadini bisogna spiegare che la maggioranza c’è«. Lo ha detto, intervistato a Porta a Porta, il ministro della Giustizia e capo delegazione dei 5 Stelle, Alfonso Bonafede, che punta così a stoppare qualunque ipotesi di dialogo con il centrodestra.

E' sempre più evidente che la coalizione di governo è divisa e non serve all'opposizione inseguire una maggioranza che non sa che cosa fare in un momento così drammatico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.