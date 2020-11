Italia terza al mondo per mortalità. Il tragico podio di Conte

23 novembre 2020 a

Da ieri l'Italia è il terzo paese del mondo per mortalità da Covid. Nell'ultimo mese è stato il paese con la più tragica gestione della pandemia. Con i dati del 23 novembre la mortalità da Covid dell'Italia è salita a oltre 918 morti per milione di abitanti, un dato che pone il governo di Giuseppe Conte alle spalle dei due peggiori paesi del mondo per gestione della crisi sanitaria: il Belgio e il Perù.

L'Italia ha scavalcato in questo tragico bilancio Spagna, Argentina e Regno Unito e ha superato e distanziato di più di 100 morti ogni milione di abitanti anche il Brasile di Bolsonaro, e ancora di più gli Stati Uniti di Trump che a lungo sono stati ritenuti i due peggiori paesi del mondo nella gestione della pandemia. Il virus però è lo stesso in tutto il mondo, e il tasso di mortalità indica quindi i paesi che peggio hanno tentato di governare la crisi sanitaria. Le scelte di Conte sulla seconda ondata si sono quindi rivelate purtroppo le peggiori del mondo per gli italiani che stanno perdendo migliaia di loro cari.

