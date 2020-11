Sciopero dei dipendenti pubblici, la Meloni ringrazia chi lavora

24 novembre 2020 a

a

a

Giorgia Meloni a valanga contro lo sciopero dei dipendenti pubblici indetto da Cgil, Cisl e Uil per il prossimo 9 dicembre. In un momento di gravissima crisi Covid, la leader di Fratelli d'Italia ringrazia chi non aderirà alla mobilitazione, come hanno annunciato i dipendenti della Presidenza del Consiglio.

"In questi passaggi cruciali della storia, riteniamo che il dipendente pubblico debba sentirsi orgogliosamente servitore solo dello Stato e dei cittadini”. Complimenti ai sindacati maggiormente rappresentativi dei dipendenti della Presidenza del Consiglio che hanno deciso di non aderire all’assurdo sciopero del pubblico impiego indetto per il 9 dicembre dal solito terzetto CGIL, CISL e UIL. Nonostante le giustissime rivendicazioni di molti lavoratori del pubblico impiego, a partire da quelli del comparto sanità totalmente abbandonati dal Governo, sono certa che siano moltissimi i dipendenti pubblici, di tutte le amministrazioni, che si sentono offesi nella loro serietà e professionalità da questo sciopero indetto in sfregio dei milioni di lavoratori autonomi e del settore privato messi in ginocchio dalla crisi Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.