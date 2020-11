Perché no Rampelli sindaco di Roma? Storace lancia l'idea

22 novembre 2020 a

a

a

Centrodestra alla ricerca del candidato sindaco di Roma. Nel dibattito entra anche Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, che sul sito 7Colli si chiede perché nessuno pensi alla candidatura di Fabio Rampelli. Finora i nomi di cui si è parlato sono Guido Bertolaso, Vittorio Sgarbi, Chiara Colosimo e Andrea Bernaudo. "Ma mi chiedo perché Fabio Rampelli non possa essere della corsa - si chiede Storace - Proprio perché l’autolesionismo non può più essere di casa a destra, la domanda che pongo è: perché no? Sapendo che lui sarebbe il primo a non correre se “non gradito” perché Roma è più importante delle ambizioni personali di ciascuno".

Tra le frecce all'arco di Rampelli anche la sua estrema onestà. "Che cosa si potrebbe contestare ad un candidato come Rampelli? - conclude Storace - Trovatelo chi – colpevole o innocente – in tanti anni di politica non si sia sporcato nel fango della palude. Da questo punto di vista in Procura nessuno ha mai parlato di lui in termini negativi. E questo dovrebbe essere il principale merito che ognuno dovrebbe rivendicare. In più, tutti sanno che sarebbe un ottimo amministratore".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.