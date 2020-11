Raggi e Calenda si offendono a suon di Casamonica. Pretendiamo serietà per Roma

F.S. 21 novembre 2020 a

a

a

Per Carlo Calenda, l’assessore della Raggi Calabrese parla come uno del clan Casamonica. Perché gli ha scritto che porterà i bus nuovi sotto casa sua. Insomma, si profila una campagna elettorale di quelle di grande livello qualitativo, tra minacce e risposte. Povera Roma, trattata in questa maniera da chi la governa e da chi ambisce a governarla. Litigano furiosamente e magari il Pd dovrà tentare di mettere d’accordo i Cinque stelle e Calenda ad un eventuale ballottaggio.

Ma nessuno potrà dimenticare quello che si rinfacciano dalla mattina alla sera. Uno spettacolo immondo, che non è certo degno di una città che ha diritto ad essere ricostruita con serietà. Smettetela di fare la parte dei commedianti, perché sono i cittadini ad esigere rispetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.