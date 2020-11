Recovery Fund: Giorgia Meloni fiuta e respinge la trappola europea contro Orban

17 novembre 2020 a

a

a

"I cattivoni sovranisti Polonia e Ungheria mettono il veto sul Recovery Fund e la Meloni non dice nulla!’ Avete sentito ripetere questa nuova litania alla sinistra e ai grillini? Ovviamente la verità è, come al solito, molto diversa da come la racconta questa gente. I soliti noti dell’ eurosistema, di cui ormai fa parte anche il M5S oltre al Pd, vogliono vigliaccamente utilizzare i soldi del Recovery Fund per piegare quelle Nazioni, come Polonia e Ungheria, che vogliono difendere le radici classiche e cristiane d’Europa e i propri confini dall’immigrazione illegale di massa". Lo scrive su Fb Giorgia Meloni.

La leader di Fdi sottolinea: "Se non accettate la clausola dello stato di diritto (cioè cedere la propria sovranità all’ eurosistema) niente soldi per combattere il covid". Quanto fa schifo questo ricatto? Al momento Polonia e Ungheria hanno risposto come era facile prevedere: non si sono piegati e hanno posto il veto sul bilancio Ue. Di chi è la colpa di questo stallo secondo voi? Di chi crede di poter comprare la libertà e la sovranità dei popoli europei o di chi le difende?«

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.