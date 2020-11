Un altro regalo all'estremismo islamico. Salvini bastona l'Europa (e Pd-M5s)

14 novembre 2020 a

a

a

C’è qualcosa di più pericoloso dell’estremismo islamista: è la pavidità dell’Unione Europa, che ha respinto le proposte della Lega per bloccare i negoziati di adesione di Ankara all’Ue e per tagliare i finanziamenti al pericoloso Erdogan. Una grossa occasione sprecata, anche dai partiti italiani a partire da Pd e M5S. La Lega non arretra: i valori occidentali di libertà, democrazia e tolleranza si difendono sempre e comunque.

