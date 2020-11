L'Italia è nel grande pantano, Calenda accusa tutti: ecco perché affondiamo

14 novembre 2020 a

L'Italia è nel grande pantano, e il governo guidato da Giuseppe Conte non riesce a fare tesoro dei tanti errori commessi nella gestione della crisi per il Covid. Carlo Calenda con un video pubblicato su YouTube tira un bilancio sommario e sconfortante sull'Italia alle prese con a seconda ondata. "Confesso una profonda stanchezza per la ripetizione di tutto quanto accaduto da febbraio scorso - dice il leader di Azione, candidato sindaco a Roma - come scaricabarile tra stato e regioni, le risse tra virologi, le pagliacciate di Salvini, i talk show che ripetono la stessa identica fuffa".

Per Calenda è "il giorno della marmotta nulla si muove anche dal punto di vista del consenso dei partiti, non cambiano gli orientamenti di voto e non troviamo alcuna conseguenza politica dall'efficacia della gestione della crisi o dalla capacità di proposta dell'opposizione. Nulla come sempre. Forse dipende dal fatto che non afferriamo la profondità di quanto sta accadendo politico ma di semplice mancanza di comprensionedel funzionamento dello Stato italiano, incapace anche di spendere i soldi che abbiamo ottenuto indebitando, cosa che in passato sapevamo almeno fare benissimo. Quando non riesci a pagare la cassa integrazione in modo efficiente vuol dire che la quota di collasso è vicina".

