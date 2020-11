Prima il decreto sicurezza. La maggioranza fa la furba

11 novembre 2020 a

“Sui giornali la maggioranza si mostra collaborativa e propone il dialogo alle opposizioni, però al dunque è disposta anche a ‘incendiare’ il clima dell’Aula della Camera volendo trattare le modifiche al decreto sicurezza e immigrazione come un'assoluta priorità”. Lo ha detto a margine della riunione dei presidenti di gruppo, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.

“Abbiamo chiesto – ha proseguito il deputato – di tenere da parte le posizioni ideologiche e di concentrarsi su interventi urgenti, come ad esempio i decreti emergenza, o l’eventuale scostamento e la legge di Bilancio. Perché in emergenza, se si vuole davvero collaborare, si dovrebbe dare precedenza a ciò che può unire, e non a provvedimenti rispetto ai quali certamente ci saranno divisioni e che quindi andrebbero messi in coda rispetto alle reali urgenze dell’Italia e degli italiani. In sostanza – ha concluso Lollobrigida – prima ci chiedono di confrontarci nel merito, tenendo conto di quel che sta accadendo, ma poi, come al solito, dalla maggioranza arrivano solo pessimi e insormontabili segnali di arroganza, persino nel metodo. Così le "cabine di regia", sotto qualsiasi forma, hanno davvero poco senso e restano velleità comunicative senza grandi speranze di successo”.

