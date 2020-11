Francesco Lollobrigida censurato. Sul post su Trump spunta l'alert

03 novembre 2020 a

Francesco Lollobrigida censurato su Facebook. Il capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio ha pubblicato un post su Donald Trump e le elezioni presidenziali Usa. Ma il messaggio non è piaciuto al social media e sul post è comparso un alert che dice: "Informazioni parzialmente false".

“Poco fa è accaduto qualcosa di preoccupante sulla mia pagina Facebook - si sfoga Lollobrigida - Dopo appena due minuti dalla pubblicazione di un post su Trump e le imminenti elezioni presidenziali Usa, sulla foto che accompagna il post è apparso un alert con scritto “Informazioni parzialmente false”. Sono almeno tre gli aspetti che reputo scandalosi: primo, impossibile che in soli due minuti si sia potuta effettuare una verifica, il cosiddetto fact-checking, su quanto da me affermato nel post – se ne deduce quindi che l’alert di Facebook sia scattato in automatico senza alcun reale controllo del contenuto. Secondo: sfido in ogni caso chiunque a rintracciare qualcosa di giudicabile come non veritiero nelle righe pubblicate – essendo per lo più considerazioni personali su Trump e valutazioni sul suo operato da presidente. Terzo: l’alert in questione fa passare il messaggio che il sottoscritto divulghi notizie false senza però argomentare quali siano. Il tutto, introducendo di fatto una sorta di "reato d’opinione" e per di più a ridosso delle elezioni americane più attenzionate di sempre. Valuteremo con i nostri esperti tutti i contorni di questa inaccettabile e pericolosa censura”.

