Conte nega il rimpasto perché ormai nel mirino c'è proprio lui

04 novembre 2020 a

a

a

Giuseppe Conte approfitta della conferenza stampa sul Dpcm che slitta a venerdì per la sua entrata in vigore e affronta il tema che aleggia da settimane: il rimpasto di governo.

Infatti, molti sono i ministri nel mirino delle varie componenti della maggioranza e lo stesso vertice che ha convocato con i leader potrebbe rappresentare l’occasione per porre la necessità del ricambio nei vari dicasteri.

Apparentemente netto il premier alla domanda del giornalista: “Nessuno mi ha chiesto il rimpasto”. Il che può anche voler dire che in effetti il bersaglio principale sia diventato proprio il presidente del Consiglio, accusato da molti nella sua stessa coalizione, di atteggiamento arrogante e di vocazione solitaria nella guida dell’esecutivo. (F.S.)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.