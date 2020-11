Ecco la verità sulla cabina di regia di Conte. A smontarla è stato Berlusconi

Arnaldo Magro 04 novembre 2020 a

a

a

Il Presidente Mattarella, richiama lo spirito di unità Nazionale. La collaborazione delle istituzioni e tutto ciò che sentiamo oramai da mesi. Anche l’esecutivo di governo chiede ora, e solo ora, fattiva collaborazione alle opposizioni. Ora che i 110 miliardi dello scostamento votato in Parlamento, sono praticamente finiti.

Ricordano, quelli al governo, che la sola Forza Italia è opposizione «responsabile», mica come quei cattivoni dei sovranisti. Poi arriva il comunicato congiunto delle opposizioni che invita il Governo ad assumersi invece l’onere, delle scelte prese.

Ora Conte invoca il "confronto", il centrodestra unito lo inchioda così. E rilancia le sue proposte

In breve, avete finanziato monopattini e banchi a rotelle nei mesi dell’emergenza? Allora non siamo disposti ad assumerci noi le colpe. A meno che, non si vada al voto subito, dopo aver superato l’emergenza Covid. Così il centrodestra avrebbe grandi possibilità di vittoria.

Ma sapete chi prima e più di tutti, ha spinto per tenere questa posizione? Silvio Berlusconi. È stato lui a chiedere ai suoi di non aderire a NESSUNA cabina di regia. Smontata anche l’ultima inesattezza del governo dunque, quella che vorrebbe Forza Italia pronto a collaborare con questo esecutivo.

Ecco le proposte del centrodestra approvate da Conte

