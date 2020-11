Italia e Venezuela insieme per Guaidò

03 novembre 2020 a

“Italia con Venezuela per la libertà e la democrazia”. È questo il tema della conferenza stampa, promossa dalla Associazione parlamentare di amicizia Italia Venezuela, che si terrà mercoledì 4 novembre, alle 17, in Sala Nassirya del Senato con l’intervento in collegamento da Caracas del presidente Juan Guaidò. Al meeting, realizzato su iniziativa del sen. Adolfo Urso, interverranno parlamentari di tutti i gruppi politici, tra i quali il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Pierferdinando Casini (Aut.), Lucio Malan (FI), Lia Quartapelle (PD), Emilio Carelli (5 Stelle), Donatella Conzatti (IV), Manuel Vescovi (Lega) e Enrico Aimi (FI).

M5S: Fdi, commissione inchiesta parlamentare su presunti fondi da Venezuela'

L’evento con Guaidò si svolge ad un mese dalle elezioni legislative indette da Maduro per il 6 dicembre e a cui non parteciperanno le forze di opposizione; anche quelle che inizialmente avevano manifestato comunque l’intenzione di partecipare alle elezioni hanno, infatti, ritirato i loro candidati dopo che è fallito il tentativo dell’Unione Europea di convincere Maduro a garantire le condizioni minime per lo svolgimento di elezioni regolari. Il meeting sarà trasmesso sul canale web del Senato, Facebook e Instagram. Saranno collegate anche tv e stampa venezuelana e internazionale.

